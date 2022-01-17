Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - К ночи дожди в Азербайджане постепенно прекратятся, сказала в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в южных районах Азербайджана выпали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

"Днем 17 января такая погода сохранится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Днем температура воздуха не превысит 2-4 градусов тепла. 18 января в столице и регионах ожидается погода без осадков", - сказала Мамедова.

(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Константин Шапиро)