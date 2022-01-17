Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - К ночи дожди в Азербайджане постепенно прекратятся, сказала в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в южных районах Азербайджана выпали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
"Днем 17 января такая погода сохранится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Днем температура воздуха не превысит 2-4 градусов тепла. 18 января в столице и регионах ожидается погода без осадков", - сказала Мамедова.
(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Константин Шапиро)
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