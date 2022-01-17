В школах Азербайджана пройдут специальные занятия в связи с трагедией 20 Января
БАКУ /Trend/ - 19 января в высших, средних специальных, профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдут специальные занятия, посвященные 32-й годовщине трагедии 20 Января.
Как сообщили Trend в понедельник в министерстве образования Азербайджана, соответствующий указ был подписан министром образования Эмином Амруллаевым.
Контроль за исполнением приказа поручен замминистра Фирудину Гурбанову.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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