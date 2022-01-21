БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточается наказание за насилие на бытовой почве.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим вносится изменение в Уголовный кодекс.

В настоящее время наказание в этих случаях предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Предлагаемое изменение в УК предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)