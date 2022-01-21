В Азербайджане ужесточается наказание за насилие на бытовой почве
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточается наказание за насилие на бытовой почве.
Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим вносится изменение в Уголовный кодекс.
В настоящее время наказание в этих случаях предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Предлагаемое изменение в УК предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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