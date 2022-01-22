В Азербайджане сокращен срок выдачи сертификата иммунитета выздоровевшим от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сертификат иммунитета будет выдаваться выздоровевшему гражданину через 7 дней (ранее - 14 дней) после даты получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Это предусматривают изменения, внесенные в соответствии с решением Кабмина в «Правила помещения на карантин при инфекционных заболеваниях, передаваемых воздушно-капельным путем на территории Азербайджана», сообщает в субботу Trend.

Кроме того, изменения предусматривают:

- период изоляции (карантина) лиц с положительным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и тех, кто находился с ними в тесном контакте, с 24 января 2022 года сокращается с 14 до 7 дней;

- в случае лабораторного подтверждения COVID-19 у работника, имеющего симптомы заболевания, отпадает необходимость в тестировании на коронавирус сотрудников, находившихся с ним в тесном контакте.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)