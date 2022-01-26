Рамин Байрамлы назначен на новую должность?

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространилась информация о том, что якобы бывший председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы назначен советником председателя Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейки Аббасзаде.

В ответ на запрос Trend в ГЭЦ сообщили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Отметим, что Рамин Байрамлы был освобожден от должности председателя TƏBİB 12 сентября 2021 года.