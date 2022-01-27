Проживающие за границей Турал Садыглы и Фикрет Гусейнов объявлены бакинской полицией в розыск

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Европе Садыглы Турал Аловсат оглу и Гусейнов Фикрет Нурали оглу объявлены в розыск.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на официальный сайт Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, Садыглы объявлен в розыск по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), Гусейнов - по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)