Бизнесмен Хафиз Мамедов попросил неделю на погашение оставшейся задолженности - Госналоговая служба

БАКУ /Trend/ - Бизнесмен Хафиз Мамедов, арестованный за уклонение от уплаты налогов в крупном размере и переведенный сегодня под домашний арест, попросил у Государственной налоговой службы срок в 1 неделю на погашение оставшегося долга.

Об этом сказали в понедельник в ответ на запрос Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, Мамедов задолжал по социальным выплатам 1,4 миллиона манатов. 600 тысяч манатов из этой суммы он выплатил, а также обязался погасить оставшуюся задолженность в недельный срок. С учетом этого сегодня на заседании Ясамальского районного суда под председательством судьи Гусейна Сафарова было удовлетворено ходатайство адвокатов Мамедова о замене меры пресечения в его отношении в виде заключения под стражу на домашний арест.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)