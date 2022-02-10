Министр здравоохранения Азербайджана объяснил задержки в процессе тестирования на COVID-19

БАКУ /Trend/ - В связи с большим количеством обращений могут возникнуть задержки в процессе тестирования на COVID-19.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, это также объясняется тем, что граждане обращаются в лаборатории медучреждений и по другим причинам.

"Граждане звонят по номеру 103 и при появлении легких симптомов. В этом случае было бы правильнее обращаться в поликлинику по месту жительства", - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)