В дни Новруза автобусные рейсы в Шушу будут выполняться ежедневно (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся широкомасштабные работы по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации, обеспечению их устойчивого развития, созданию на них самой современной инфраструктуры и достойных условий для жизни, сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, в рамках работ, проводимых в этом направлении, с 24 января осуществляются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурно-духовную ценность для азербайджанского народа.

Учитывая многочисленные обращения граждан, принято решение об ежедневном выполнении автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку во время праздника Новруз в марте.

Билеты на эти рейсы можно приобрести уже сегодня, говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день успешно выполнены 27 автобусных рейсов в Шушу и Агдам. На рейсы Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли проданы все билеты.

С 16 февраля рейсы Баку-Шуша-Баку будут выполняться не два, а три раза в неделю.

Билеты на указанные рейсы можно приобрести на портале www.yolumuzqarabaga.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)