Гусейн Алиев может стать первым азербайджанским бойцом, подписавшим контракт с UFC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30-летний азербайджанец – мастер спорта Гусейн Алиев, статистика профессиональных боев которого составляет 13-4, вышел на ночной поединок в соревнованиях "Fury FC 57 - UFC Fight Pass", проведенных на арене "Humble Civic Center" в городе Хьюстон штата Техас, передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-44) он по итогам 5 раундов был объявлен победителем в поединке за временный чемпионский пояс против Андреса Гуинтаны (19-4) в весовой категории 65 килограммов.

Отметим, что Гусейн Алиев готовился к встрече во всемирно известном зале "American Kickboxing Academy" (AKA). В ходе подготовки он тренировался вместе с Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и другими звездами MMA. Перед поединком основатель и главный тренер "AKA" Хавьер Мендес и звезда MMA Хабиб Нурмагомедов положительно отозвались о Гусейне.

Fury FC является профессиональной лигой MMA. В рамках сотрудничества с компанией UFC победители турнира имеют шанс попасть в основную лигу через UFC Fight Pass. За день до поединка компания UFC Fight Pass стала наблюдать за Гусейном Алиевым в социальной сети "Instagram". Это отражает высокий интерес крупнейшего промоушена в мире - MMA к нашему соотечественнику.