В Азербайджане внесены изменения в правила приема на работу учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила приема на работу учителей.
Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.
По его словам, изменения в новые правила вступили в силу в нынешнем году.
«Проанализировав уровень ответов на тестовом экзамене в рамках конкурса по приему на работу учителей, был сделан вывод, что 90 минут отведенного времени недостаточно для ответов на вопросы. В связи с этим было принято решение увеличить это время до 120 минут», - сказал Багиров.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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