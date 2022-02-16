БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила приема на работу учителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, изменения в новые правила вступили в силу в нынешнем году.

«Проанализировав уровень ответов на тестовом экзамене в рамках конкурса по приему на работу учителей, был сделан вывод, что 90 минут отведенного времени недостаточно для ответов на вопросы. В связи с этим было принято решение увеличить это время до 120 минут», - сказал Багиров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)