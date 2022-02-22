В школах Азербайджана появятся «гиды по питанию школьников» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт пищевой безопасности при Агентстве пищевой безопасности запустил при поддержке ЮНИСЕФ и министерства образования пилотный проект «Гид по питанию школьников».

Как сообщает Trend, на брифинге во вторник с участием официальных лиц Агентства, ЮНИСЕФ и министерства образования была предоставлена подробная информация о цели проекта и методике его реализации.

Завотделом информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Мансур Пириев отметил, что семинар по 12 темам для участников (первоначально 30 человек) проекта "Друг школьника" проведут онлайн-специалисты Азербайджанского института пищевой безопасности. Семинары будут проводиться два раза в неделю по 90 минут.

По его словам, тематика семинара разрабатывалась с учетом вопросов безопасности пищевых продуктов, рекомендаций по профилактике COVID-19, знаний и навыков по здоровому питанию, а также механизмов контроля за функционированием буфетов и столовых в общеобразовательных школах. По окончании семинаров участники, успешно сдавшие экзамен, будут награждены значком «Гид по питанию школьников». Эти лица будут осуществлять общественный контроль за функционированием буфетов и столовых в школах, где они работают, соблюдением правил пищевой безопасности и санитарных норм.

Отмечается, что пилотный проект реализуется с целью расширения и усовершенствования просветительской работы в направлении обеспечения более эффективной организации работы в сфере пищевой безопасности для охраны жизни и здоровья населения в соответствии с «Государственной программой продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы» и Программой ЮНИСЕФ "Здоровье и питание в 2021-2022 годы» по Азербайджану.

По итогам анализа итогов проекта могут быть внесены предложения по его широкому применению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)