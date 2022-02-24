Для проживающих в Украине азербайджанцев создана горячая линия - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Для проживающих в Украине азербайджанцев создана горячая линия.

Об этом сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Госкомитет находится в тесном контакте с диаспорскими организациями и их активистами в связи с ситуацией в Украине, отмечается в сообщении.

"Учитывая, что в Украине проживает большое количество азербайджанцев, в Раде азербайджанцев Украины создан оперативный штаб. Наши соотечественники, в особенности те, что проживают в регионах, в случае возникновения каких-либо проблем могут позвонить по телефону: +380442773489. Также можно обратиться на адрес нашей электронной почты [email protected] Оперативный штаб Рады азербайджанцев Украины работает 24 часа в сутки с целью обеспечения всесторонней моральной и информационной поддержки наших соотечественников в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)