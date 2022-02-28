БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен порядок финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных вузах.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля Государственной программе обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы.

Отмечено, что механизмы финансирования обучения будут основываться на принципе взаимной ответственности и доверия, а также будут четко определены обязательства сторон. Будут правильно оцениваться риски академической неуспеваемости и невозвращения в страну, определяться условия для предотвращения этих рисков. Порядок, который будет подготовлен, создаст для молодежи возможности для получения образования за госсчет в престижных зарубежных вузах, и внесения своего вклада, по возвращении в страну после окончания учебы, в устойчивое развитие Азербайджана в качестве высококвалифицированных кадров.

Также названы источники финансирования мер в рамках Госпрограммы:

- Государственный Нефтяной фонд Азербайджанской Республики;

- техническая и финансовая помощь международных организаций (фондов);

- кредиты и гранты;

- пожертвования зарубежных и местных юридических и физических лиц.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)