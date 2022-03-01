Группа Компаний Veyseloglu поддерживает школьников, стремящихся в университет

Группа компаний Veyseloglu вновь присоединилась к общенациональной кампании «Построй Свое Будущее» (Gələcəyini Qur), которая направлена на поддержание школьников и молодых людей с ограниченными возможностями, стремящихся попасть в высшие учебные заведения страны.

В рамках этой кампании Veyseloglu будет поддерживать школьников из малообеспеченных семей в их подготовке к вступительным экзаменам в вузы.

В этом году финансовая помощь будет оказана двенадцати школьникам, детям с ограниченными возможностями, а также юношам и девушкам с особыми образовательными потребностями. Выделенные средства покроют затраты на занятия с репетиторами, необходимыми в рамках академической подготовки школьников к вступительным экзаменам в университеты.

Программа также включает профтехподготовку детей с ограниченными возможностями, чтобы помочь им интегрироваться в общество, а также развить у них нужные профессиональные и социальные навыки для будущей работы и жизни.

В этом году необходимые средства получат 12 школьников из Сабунчинского района города Баку. Помимо, собственно, общеобразовательной подготовки, участников программы будут также обучать правилам здорового образа жизни и социальным навыкам.

Благодаря поддержке Veyseloglu, за последние несколько лет более 40 молодых жителей Баку и других регионов страны смогли нужным образом подготовиться к вступительным экзаменам и успешно поступили в высшие учебные заведения.

Группа компаний Veyseloglu, в которой трудится около 19 тысяч человек, является одним из лидеров сектора FMCG (товары повседневного спроса). Поддержка образования и развитие человеческого капитала лежат в основе благотворительной и социальной деятельности группы компаний.