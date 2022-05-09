Состояние здоровья одного из пострадавших азербайджанских водителей в Украине улучшается

БАКУ /Trend/ - Состояние здоровья одного из азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове, улучшается.

Как сообщает Trend, водитель Самир Таиров был тяжело ранен 28 февраля в боестолкновении в украинском городе Харькове. Его доставили в Балаклейскую клиническую больницу в Харькове.

Несмотря на то, что он дважды оперировался, его состояние оценивалось как критически тяжелое.

8 марта 2022 г. по гуманитарному коридору Таиров был эвакуирован в Республику Молдова специальной машиной скорой помощи. Самиру Таирову, госпитализированному в Кишиневе, сделали еще две операции.

Принимая во внимание риск для жизни и необходимость проведения заключительной операции и лечения раненого в более профессиональном и специализированном медицинском учреждении, Самир Таиров первого апреля был доставлен машиной скорой помощи в Анкару. Раненый водитель был доставлен в Военно-медицинскую академию Гюльхане и в настоящее время продолжает там лечение.

Отметим, что расходы на перевозку и лечение азербайджанского водителя в Турцию взяла на себя Азербайджанская международная ассоциация автомобильных перевозчиков (ABADA), являющаяся общественным объединением автомобильных перевозчиков.