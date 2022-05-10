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Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 10 мая 2022 13:15
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ, в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера, архитектора и основателя независимого Азербайджана начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и члены Коллегии СГБ посетили Аллею почетного захоронения, почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
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