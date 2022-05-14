В Азербайджане выявлены еще 4 случая заражения коронавирусом, вылечились 14 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 904 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 55.

За последние сутки в стране проведены 2 782 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 850 674.

(Перевод: Нубар Кулузаде)