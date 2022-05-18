БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3808 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 350, вторую - 800, три и более - 2 377, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 281 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 694 986. Первую дозу вакцины получили 5 344 556 , вторую - 4 845 334, три и более - 3 261 409, бустерную дозу после положительного результата теста - 243 687 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)