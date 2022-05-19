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Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)

Общество Материалы 19 мая 2022 11:06
Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)

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"Муганбанк" ОАО присоединился к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществленному по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Касательно упомянутого меморандума в поддержку успешной программы самозанятости, Муганбанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудования малообеспеченным семьям, ветеранам и участникам войны с особыми потребностями в социальной защите.

Среди граждан получивших поддержку, были предприниматели, управляющие игровым салоном, курьеры, музыканты, автоэлектрики и другими видами деятельности. Таким образом, ОАО "Муганбанк" поддержал уязвимые группы населения и создал условия для реализации желаний.

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность  в  1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам  качественные услуги по всем видам банковских продуктов.   Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.

Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)
Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)
Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)
Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)
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