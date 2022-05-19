Муганбанк оказал помощь еще 13 малообеспеченным гражданам (ФОТО)

"Муганбанк" ОАО присоединился к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществленному по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Касательно упомянутого меморандума в поддержку успешной программы самозанятости, Муганбанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудования малообеспеченным семьям, ветеранам и участникам войны с особыми потребностями в социальной защите.

Среди граждан получивших поддержку, были предприниматели, управляющие игровым салоном, курьеры, музыканты, автоэлектрики и другими видами деятельности. Таким образом, ОАО "Муганбанк" поддержал уязвимые группы населения и создал условия для реализации желаний.

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.