Бакинский стартап „Glorri” стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!

Стал известен победитель первого этапа V4ATB — основной европейской программы для стартапов из Азербайджана. Glorri — это умная платформа, которая помогает компаниям оптимизировать свои кадровые процессы, тем самым облегчая рабочий процесс. 9 других стартапов все еще борются за свое место на сцене Baku Grande Finale в 2023 году. Следующий технополис Вышеградского региона – Прага – сейчас принимает заявки от новых стартапов.

В четверг, 7 апреля, первые 10 отличных стартапов из Азербайджана соревновались онлайн в Варшаве за первенство в Азербайджано-Вышеградской программе, направленной на подчеркивание лучших каспийских инноваторов и укрепление связей между стартап-экосистемами Азербайджана, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии. «Мы верим, что сочетание потенциала динамично развивающейся стартап-экосистемы Азербайджана и талантливых азербайджанских инноваторов с уже зарекомендовавшим себя потенциалом европейской экономики и инвесторов может принести отличные результаты в виде интересных и инновационных проектов» — сказал на открытии встречи Рафал Поборски, посол Республики Польша в Азербайджане.

“Allinus, Braille Teach, DropbyDrop, Glorri, HitechLegal, Satelyzer, Skaut, SkyBee, Stubie, Yoochamp - все 10 проектов заслуживают исключительной похвалы за то, что они доказали, что Азербайджан является местом, где разрабатываются передовые, очень конкурентоспособные решения по отношению к глобальным игрокам» — говорит Паулина Брим-Чуба, член правления Фонда Startup Hub Poland (SHP), Варшава (НПО, поддерживающая международные стартапы, желающие выйти через Польшу на мировые рынки). Организация Брим-Чубы является лидером консорциума, стоящего за программой #V4ATB. «Я верю, что остальные 9 компаний теперь продемонстрируют свое первоклассное качество и дойдут до финальных этапов нашей годичной европейской программы. Но на данный момент именно „Glorri” получил самые высокие оценки от жюри» – заключает Брим-Чуба.

„Glorri” разрабатывает объединенную цифровую платформу, которая поможет компаниям преобразить свои кадровые процессы с помощью интеллектуальных рабочих процессов. „Glorri” позволяет людям и машинам сотрудничать и принимать более взвешенные и обоснованные решения. Этот продукт помогает компаниям инициировать стратегические действия, направленные на то, чтобы сделать самых талантливых сотрудников еще лучше. «Нам очень повезло, что мы подали заявку на #V4ATB! Конечно, занять первое место — это сверхдостижение, но даже обычное участие в программе — это уже много для тех, кто хочет масштабироваться до ЕС» — говорит Анар Гасымлы, генеральный директор „Glorri”. «Учебные курсы были практичными и целевыми, охватывались все ключевые темы для стартапа. Что мне больше всего понравилось, так это отзывы жюри, заняться показом перед таким количеством инвесторов было отличным опытом для обретения уверенности в себе и для работы над слабыми местами», - добавил Анар Гасымлы, генеральный директор „Glorri”. «Мы не только получили многослойные знания о рынке Польши и изучили возможности развития, доступные в Варшаве, но, прежде всего, встретили инвесторов V4, заинтересованных в поддержке стартапов» — считает Гасымлы.

Программа V4-Azerbaijan Tech-Bridge пользуется поддержкой всех 4 посольств стран Вышеградского региона. Эта программа состоит из 8 региональных онлайн-этапов, которые проходят последовательно в самых подходящих городах для стартапов в V4.

Следующий этап: Прага

После успеха в Варшаве второй этап пройдет онлайн в Праге, самом западном технологическом городе региона. «Инновационное сотрудничество — это новая область нашего партнерства с Азербайджаном. Мы твердо верим, что пражский этап увидит талантливых азербайджанских инноваторов с их интересными проектами. Желаю плодотворной конкуренции всем участвующим стартапам» - говорит Милан Экерт, Посол Чешской Республики в Азербайджане.

Недавно было объявлено о приеме проектов в пражский этап. Конец срока подачи заявок уже скоро. AI Startup Incubator является основным партнером программы в Чехии. «Мы очень рады видеть некоторые прорывные стартапы, которые потенциально могут показать нам, что азербайджанские проекты заслуживают внимания в 2022 году и ближайшем будущем» — говорит Анджело Бургарелло, директор по развитию бизнеса AI Startup Incubator. «Прием проектов для второго этапа уже открыт на bit.ly/3LjDX2j. После Варшавского Demo Day мы ожидаем еще одно большое мероприятие для стартапов в Праге!» – приглашает Бургарелло.

Подробнее на сайте проекта:

startuphub.pl/V4-azerbaijan/

НПО, венчурные фонды, акселераторы, инкубаторы и университеты, желающие присоединиться к программе в качестве партнеров сообщества, могут связаться со Startup Hub Poland, организатором #V4ATB, по этой ссылке.

Проект софинансируется правительствами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии через Вышеградские гранты Международного Вышеградского фонда. Миссия фонда – продвигать идеи устойчивого регионального сотрудничества в Центральной Европе.