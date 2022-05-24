ШАМАХЫ /Trend/ - Город Шамахы избран туристической столицей тюркского мира 2022 года.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принято на 7-м заседании министров туризма и 17-м заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств в Шамахы.

Отметим, что в 7-й встрече министров туризма стран - участниц Организации тюркских государств приняли участие генеральный секретарь организации Багдад Амреев, заместитель премьер-министра - министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан, замминистра культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев, а также чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Баку Виктор Седеркеньи. Замминистра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов присоединился к мероприятию в режиме онлайн.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)