Франция продвигает новые образовательные проекты в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Франция продвигает новые образовательные проекты в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, отвечая на вопросы журналистов на мероприятии по случаю подписания соглашения о двойном дипломе для учащихся факультета права интеллектуальной собственности между Бакинским государственным университетом и французским Université Lyon 2.

«В настоящее время мы обсуждаем программу магистерского курса с Азербайджанским университетом туризма, которая будет способствовать развитию туристического сектора Азербайджана, процветанию местного сообщества, развитию экстремального туризма и общему экономическому росту», - сказал Гросс.

По его словам, Франция и Азербайджан должны сотрудничать не только в области инженерии и искусствоведения, но и в сферах юридических, социальных наук, менеджмента, что важно для общества и развития бизнес-сектора.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Бакинским государственным университетом. Мы смогли наладить это сотрудничество менее чем за год. Совместные дипломы БГУ и Université Lyon 2 будут признаны как в Азербайджане, так и во Франции, а также во всей Европе в целом», - сказал Гросс.

Посол добавил, что обсуждаются дополнительные проекты с БГУ в сфере устойчивого экономического развития.