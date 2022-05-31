В Азербайджане разоблачен гражданин, предлагавший услугу перехвата переписки в WhatsApp (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачен гражданин, предлагавший услугу перехвата переписки в WhatsApp.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ).

В сообщении отмечается, что СГБ Азербайджана изучила распространенную в социальных сетях и СМИ информацию о странице Aztechnology в социальной сети Instagram, предлагающей отслеживание переписки пользователей в приложении WhatsApp.

Было установлено, что житель Баку Аскеров Ариф Гамид оглу, 2000 года рождения, разместил на странице Aztechnology (www.instagram.com/xakkerhuseyn) объявление о предоставлении ссылки для перехвата и отслеживания переписки в WhatsApp за определенную плату. Желающие воспользоваться предлагаемой услугой перечислили денежные средства на счет банковской карты, находящейся в распоряжении Арифа Аскерова, но затем попытки этих граждан связаться с администратором страницы не увенчались успехом. Им не были предоставлены услуги в обмен на средства, которые они заплатили.

Таким образом, Ариф Аскеров в период до 25 мая 2022 года обманным путем завладел денежными средствами 394 лиц. Он привлечен к ответственности по уголовному делу, ведущемуся в Службе государственной безопасности. В настоящее время расследование по данному факту продолжается, говорится в сообщении СГБ.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)