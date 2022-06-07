Матч Беларусь-Азербайджан Лиги Наций УЕФА завершился безголевой ничьей

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу провела второй матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Trend, азербайджанская сборная встречалась с командой Беларуси.

Игра прошла в сербском городе Нови Сад.

В матче, который обслуживал шведский арбитр Мохаммед Аль-Хаким, азербайджанская сборная осталась в меньшинстве. Так, на 84-й минуте матча судья показал Гисмету Алиеву прямую красную карточку за фол и удалил его с поля.

В другом матче группы казахстанцы обыграли сборную Словакии со счетом 1:0.

Напомним, что в первой игре группового этапа Лиги Наций УЕФА сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:0, а Словакия одолела Сербию с минимальным счетом.

После двух игр сборная Азербайджана занимает последнее место в группе, имея в активе одно очко.