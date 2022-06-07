Информация в СМИ о якобы инциденте в бакинском исправительном учреждении не соответствует действительности - Пенитенциарная служба

БАКУ /Trend/ - Информация в СМИ об инциденте в Бакинском исправительном учреждении №11 Пенитенциарной службы не соответствует действительности.

Об этом Trend сказал во вторник руководитель пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

«Один из сайтов распространил ложную информацию. Мы связались с руководителем этого сайта. Он сказал, что такую информацию ему якобы предоставил какой-то заключенный. Однако это неправда, в исправительном учреждении №11 не было никаких инцидентов», - сказал Садыгов.

Отметим, что сегодня в СМИ появились утверждения о том, что в Бакинском исправительном учреждении №11 Пенитенциарной службы якобы произошел инцидент, во время которого также были раненые.

(Перевод: Фидан Мустафаева)