В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 июня состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов, организованная посольством Турции в Азербайджане и MÜSİAD Azerbaycan.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, ректоры вузов, азербайджанские и турецкие бизнесмены, выпускники азербайджанских вузов.

"Мы хотим видеть активность, проявляемую молодежью в сфере образования в Турции и Азербайджане, так же и в других областях", - сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, выступая на мероприятии.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов отметил на мероприятии, что высокий уровень связей между братскими Азербайджаном и Турцией, наряду с другими сферами, проявляется и в сфере образования. Между азербайджанскими и турецкими университетами существуют тесные связи и сотрудничество.

(Перевод: Нубар Кулузаде)