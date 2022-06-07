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В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)

Общество Материалы 7 июня 2022 20:49
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 7 июня состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов, организованная посольством Турции в Азербайджане и MÜSİAD Azerbaycan.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, ректоры вузов, азербайджанские и турецкие бизнесмены, выпускники азербайджанских вузов.

"Мы хотим видеть активность, проявляемую молодежью в сфере образования в Турции и Азербайджане, так же и в других областях", - сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, выступая на мероприятии.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов отметил на мероприятии, что высокий уровень связей между братскими Азербайджаном и Турцией, наряду с другими сферами, проявляется и в сфере образования. Между азербайджанскими и турецкими университетами существуют тесные связи и сотрудничество.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
В Баку состоялась встреча турецких выпускников азербайджанских вузов (ФОТО)
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