В Баку пройдет квалификационный заезд пилотов "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Продолжается Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года.

Как сообщает Trend, во второй день гонок в 15:00-16:00 состоится третья тренировочная сессия пилотов Формулы-1.

В 18:00-19:00 состоится квалификационный заезд.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках участвуют 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)