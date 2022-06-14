В Баку на "Формулу-1" прибыло рекордное количество болельщиков - Ариф Рагимов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Очередной Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стал грандиозным спортивным событием.

Об этом сказал в интервью Trend во вторник исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.

"Как и всегда, на гонках Гран-при Азербайджана разворачивались захватывающие события. Выход из соревнований "Ferrari", одного из фаворитов сезона, и неспособность таких команд, как Aston Martin, Haas и Alfa Romeo набрать очки, не могли не повлиять на позиции гонщиков. Я думаю, что эта гонка еще раз доказала, что команда Red Bull в целом является лидером на этом треке. Ферстаппен, которому не повезло на гонках в Баку в 2021 году, наконец-то победил в этом году. А победитель прошлого года Серхио Перес в четвертый раз взошел на подиум в Баку. Мы считаем, что традиция "бакинского синдрома" продолжается, и в этом году победа другого пилота позволила сохранить уникальность бакинского трека в календаре Формулы-1", - сказал он.

Что касается одного из обсуждаемых моментов, связанных с проблемой с автомобилем Луиса Гамильтона, исполнительный директор сказал, что никаких комментариев по этому поводу ни от руководства Формулы-1, ни от FIA не поступало: "Как известно, все гоночные трассы считаются готовыми к гонкам только после прохождения технического осмотра Международной автомобильной федерации. В данном случае речь идет о технической неисправности машин некоторых команд. По причине замены шасси, всего автомобиля происходит "дельфинирование" автомобиля. Некоторые команды, например Mercedes, все еще испытывают трудности с приведением своих автомобилей в оптимальное состояние, чтобы избавиться от этого эффекта. Это давало о себе знать и на предыдущих гонках "Формулы-1", но особенно это было заметно на бакинских гонках, потому что самая скоростная прямая в сезоне на бакинской трассе. Baku City Circuit - одна из самых скоростных среди городских треков. И вышеупомянутый вопрос является чисто технической проблемой, связанной непосредственно с аэродинамикой автомобиля, а не с треком".

Рагимов также коснулся вопроса продаж билетов на гонки: "Мы очень довольны продажами билетов в этом году. Мы переживали, что на гонки придет меньше людей, потому что не проводилось больших концертов в рамках Гран-при. Однако число зрителей показывает, что в нашей стране уже сформировался интерес к автоспорту. Люди уже покупают билеты, чтобы посмотреть непосредственно саму гонку, и больше нет необходимости в их привлечении путем организации концертов. Стоит также отметить, что в этом году Баку посетило рекордное количество иностранных болельщиков. Только в связи с "Формулой-1" город посетило более 10 тысяч туристов. Это как болельщики, так и сами команды, а также рабочий персонал. Хотя в этом году сократилось число туристов из России, увеличился поток туристов из других стран, среди которых Великобритания, США, Турция, скандинавские страны и другие".

Говоря о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана, исполнительный директор Baku City Circuit сказал, что начались переговоры с руководством "Формулы-1", и пока рано говорить о каком-либо решении: "Могу сказать, что обе стороны заинтересованы в этом, и если мы найдем правильный баланс в будущем, то, вероятно, контракт на проведение гонок в Баку будет продлен".