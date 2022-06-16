Сборную Азербайджана на ЧЕ по художественной гимнастике в Израиле активно поддерживают члены международной ассоциации "АзИз" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборную Азербайджана на проходящем в Тель-Авиве (Израиль) Чемпионате Европы по художественной гимнастике активно поддерживают члены международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщает в четверг Trend.

Для достижения успехов и завоевания медалей спортсменам очень важна активная поддержка болельщиков. Посетив в первый день соревнования, члены международной ассоциации "АзИз" принесли с собой флаги Азербайджана. Своим положительным настроем они поддерживали азербайджанских гимнасток.

Отметим, что Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Тель-Авиве (Израиль) 15-19 июня. На чемпионате Азербайджан представляют гимнастки, выступающие в индивидуальной программе – во взрослой возрастной категории Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, в возрастной категории "юниорки" - Алина Мамедова, Камилла Гафарова и Медина Демирова, а также команда в групповых упражнениях.