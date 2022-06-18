Визит международных путешественников на освобожденные земли Азербайджана важен для донесения до мира фактов армянского вандализма - Анализ

БАКУ /Trend/ - Состоялся визит группы из 24 путешественников и блогеров из 10 стран на освобожденные территории Азербайджана, в том числе в Шушинский, Агдамский, Зангиланский районы. Они стали свидетелями армянского вандализма на этих территориях, а также ознакомились с работами по восстановлению и строительству, проводимыми Азербайджаном.

Как сказала Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, подобные визиты имеют важное значение с точки зрения донесения азербайджанских реалий до мировой общественности.

"Азербайджан в результате своей исторической победы в 44-дневной войне освободил свои земли от армянской оккупации. На протяжении 30 лет оккупации наши территории подвергались вандализму, вся инфраструктура, культурно-исторические памятники были разрушены, также совершен террор против экологии. Все это должно быть доведено до сведения мировой общественности. С этой точки зрения визит группы путешественников и блогеров на освобожденные территории является важным событием”, - сказала депутат.

Она отметила, что Азербайджан проводит на своих освобожденных территориях восстановительные и строительные работы.

"Знакомясь с тем состоянием, в которое были приведены наши земли за период армянской оккупации, и наблюдая за тем, как эти земли восстанавливаются Азербайджаном, они видят истинную сущность армян и еще раз становятся свидетелями того, насколько миролюбивой страной является Азербайджан”, - сказала Гусейнова.

Она отметила, что на освобожденных землях, которые посетили зарубежные путешественники, чарующая природа, здесь широкие туристические возможности.

"Безусловно, визит международных путешественников играет важную роль и с точки зрения пропаганды туристического потенциала освобожденных территорий”, - подчеркнула депутат.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов в беседе с Trend также подчеркнул важность визита международных путешественников..

“Группа путешественников в составе 24 человек находится с визитом на освобожденных территориях. Они становятся свидетелями армянского вандализма. Организуя именно такие поездки, можно донести до мира информацию о преступлениях Армении. Путешественники также становятся свидетелями грандиозных проектов, которые реализованы после освобождения наших земель. Это концепция "умного села", реализованная в Зангилане, дороги и другая социальная инфраструктура, строительство которой продолжается, ввод в эксплуатацию Международного аэропорта Физули, реализация грандиозных проектов в Шуше, реконструкция других районных центров в соответствии с генеральным планом в самой современной форме”, - сказал депутат.

Кроме того, отметил Бадамов, освобожденные территории страны имеют большой туристический потенциал. "Путешественники наблюдают, снимают и делятся в соцсетях материалами, на которых запечатлены горы Кяльбаджара, природные источники Истису, материалами о восстановлении города Шуша. Прибытие международных путешественников также означает ознакомление мира с туристическим потенциалом наших освобожденных территорий. Полагаю, что устойчивая организация таких поездок еще больше увеличит число заинтересованных в посещении наших освобожденных земель”, - добавил депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)