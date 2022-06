Silk Way West Airlines отмечает десятилетие своего успеха

БАКУ /Trend/ - Silk Way West Airlines, являющийся членом Silk Way Group и одним из лидирующим грузоперевозчиков в Европе, обслуживающий сеть регулярных и чартерных направлений по всему миру, отмечает свой десятилетний юбилей, сообщает в понедельник Trend.

Silk Way West Airlines играет ключевую роль в экономике и региональном лидерстве Азербайджана. Молодая компания с самого начала продемонстрировала свой потенциал. Первый грузовой рейс авиакомпании был выполнен самолетом Boeing 747-400F по маршруту Баку - Франкфурт-Хан в июле 2012 года.

Сегодня Silk Way West Airlines предлагает эффективные решения по многим направлениям грузовых перевозок. Штат компании в настоящее время состоит из более чем 1000 профессионалов, обладающих ценным опытом и знаниями, подтвержденными сертификатами IATA и IOSA.

С целью удовлетворения растущего спроса на мировом рынке авиаперевозок Silk Way West Airlines намерена и далее расширять флот и глобальную маршрутную сеть для укрепления своей ведущей роли в странах СНГ, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Европе и Америке.

В рамках стратегии роста авиакомпания планирует удовлетворять ожидания клиентов, развивая свой грузовой хаб, размещенный в Международном Аэропорту Гейдар Алиев, который является непревзойденным не только с точки зрения своего уникального географического расположения, объединяя между собой Запад и Восток, но также демонстрирует гибкость и качество обслуживания согласно мировым стандартам.

«Сегодня мы отмечаем 10-летие роста и успеха Silk Way West Airlines. Я очень горжусь и в то же время восхищен всем тем, чего добилась авиакомпания за столь короткое время. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим постоянным клиентам и партнерам. Я верю, что мы продолжим взлетать выше и быстрее для достижения нашей миссии — стать одной из ведущих грузовых авиакомпаний мира», — заявил Президент Silk Way West Airlines господин Вольфганг Майер.

Silk Way Group, основанная в июле 2006 года, представляет собой динамично развивающуюся группу компаний, занимающую лидирующие позиции в экономике Азербайджана. В 2019 году группа была реорганизована в три компании — Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, предоставляющие услуги по грузовым авиаперевозкам и обслуживанию воздушных судов.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines выполняет около 350 рейсов по всему миру в месяц на своем флоте из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала с Boeing соглашение о стратегическом расширении флота на закуп пяти современных самолетов 777 Freighter. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».