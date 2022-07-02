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В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 человек

Общество Материалы 2 июля 2022 16:36
В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 33 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 333 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 200.

За последние сутки в стране проведены 2 098 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 968 836.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 человек
В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 человек
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