В ГЭЦ Азербайджана назвали число абитуриентов, которые примут участие во вступительных экзаменах в вузы по II и III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет шестого июля вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей, а седьмого июля - по II группе специальностей.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, седьмого июля состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC III группы специальностей.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 10:00. Допуск на них завершается за 15 минут до начала.

В экзаменах по III группе специальностей примут участие 16 626 человек, а по II группе специальностей – 15 742 человека, в общей сложности 32 368 абитуриентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)