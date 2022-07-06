В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в одной из воинских частей азербайджанской армии проводятся учебные сборы военнообязанных.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и умений.

В ходе сборов их участникам предоставляется возможность не только усовершенствовать приобретенные за время службы боевые навыки, опыт и военную квалификацию, но и непосредственно ознакомиться с недавно принятыми на вооружение нашей армии образцами современного оружия и военной техники, а также с правилами обращения с ними.

Сборы продлятся до 23 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)