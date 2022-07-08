БАКУ /Trend/ - Досрочно прекращены полномочия судьи Бакинского апелляционного суда.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Депутаты обсудили проект постановления о досрочном прекращении полномочий судьи Бакинского апелляционного суда Эльмиры Эйваз гызы Нагиевой.

Информируя о проекте постановления, депутат Низами Сафаров заявил, что из-за серьезных недостатков в работе судьи Нагиевой предлагается прекратить ее полномочия.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)