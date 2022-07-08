Квартиры в Хырдалане по удостоверению личности цене арендной- Kristal Absheron!

Kristal Absheron предлагает полностью отремонтированные квартиры по ЦЕНЕ АРЕНДНОЙ без поручителя по удостоверению личности.

Одним отличительных черт проекта , является то, что квартиры сдаются жильцам в полностью отремонтированном и готовом виде. В проекте « Park Xırdalan», » для удобства жильцов все продумано до мельчащих деталей , поэтому в ремонте используются строительные материалы европейских брендов.

Как и во всех своих проектах, и в комплексе « Park Xırdalan» Kristal Absheron заботится о комфорте каждого члена семьи. В жилом комплексе есть медицинский центр «Central Clinic », детский сад, аттракционы для детей, крытый и открытый стадион , большие зоны отдыха, собственный фитнес-центр ,открытая спортивная площадка так же имеются маркеты и другие объекты общественного питания.

И вы можете стать владельцем квартиры в проекте «Park Xırdalan», с ежемесячной оплатой 385 AZN, с кредитными возможностями от 6%!





Подробнее: *1544 / 0504480000

www.kristalabsheron.az