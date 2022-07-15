Трудовая миграция из Турции в Узбекистан выросла за год

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Узбекистан с целью трудоустройства выросло в январе – июне 2022 года.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Узбекистан по линии İŞKUR, выросло на 10,8 процента по сравнению с январем – июнем прошлого года, составив 247.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 8 393 гражданина Турции, что на 36 процентов больше, чем в январе – июне 2021 года.

Отметим, что в 2021 году по линии İŞKUR работой были обеспечены 154 037 турецких граждан, из них 60,1 процента - мужчины, 39,9 процента - женщины.

В июне 2022 года число безработных в Турции составило 3 568,171 тысячи человек, что на 0,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в ведомстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро.)