В Баку два директора общеобразовательных заведений вышли на пенсию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 июля министр образования Эмин Амруллаев встретился с директором лицея Zəngi Алмаз Аскеровой и директором Элитарной гимназии Севдой Гулиевой в связи с их выходом на пенсию.

Об этом сообщили Trend в министерстве образования.

Глава ведомства поблагодарил директоров этих общеобразовательных учреждений за вклад в развитие образования за время их 40-летней педагогической деятельности, а также за многолетнюю эффективную работу в области обучения и воспитания молодого поколения.

Оба директора, в свою очередь, выразили благодарность министру за высокую оценку их труда.

По окончании встречи они были награждены благодарственной грамотой министерства образования.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)