Высокообразованные профессиональные кадры являются основой интеллектуального потенциала Азербайджана - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Высокообразованные профессиональные кадры являются основой интеллектуального потенциала Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на церемонии открытия финального этапа конкурса Yüksəliş.

По его словам, образование является одним из важнейших компонентов человеческого развития.

«Мы живем в такую ​​стремительно меняющуюся эпоху, когда шаги, предпринимаемые в сфере образования, должны основываться не на современных требованиях, а на перспективах будущего. И они должны быть направлены не на количество, а на качество.

Сегодня эмоциональный интеллект оказывает значительное влияние на эффективность бизнеса. Опыт показывает, что люди, которые хорошо понимают свои собственные эмоции и эмоции других, более эффективны в своей работе. Следует также уделить внимание формированию у учащихся таких личностных качеств, как самосознание, самоуправление, эмпатия, социальные навыки. Одним словом, подготовка кадров должна быть адаптирована к требованиям рынка труда, чтобы ожидания как работодателей, так и работников были оправданы.

Для информации сообщу, что при отборе желающих присоединиться к команде Агентства по развитию МСБ особое внимание уделяется как профессиональным знаниям, так и их эмоциональному портрету», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)