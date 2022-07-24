Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 25 июля

БАКУ /Trend/ - По информации на 11:00 24 июля, погодные условия в Азербайджане были нестабильными, местами прошли грозовые дожди.

Об этом сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество осадков: в Сарыбаше (Гах) - 14,0 мм, в Гусаре - 11,0 мм, в Габале, Губе - 5,0 мм, в Алтыагаче - 4,0 мм, в Кищчае (Шеки), Гейчае - 2,0 мм, в Гёйгеле, Халтане, Огузе, Загатале, Грызе, Сальяне, Шабране - 1,0 мм.

Северо-западный ветер временами усиливался до 23 м/с в Гяндже, 22 м/с в Нафталане, 18 м/с в Товузе, Барде, 16 м/с в Мингячевире.

Максимальная температура воздуха в Баку была в пределах климатической нормы, в Баку и на Абшеронском полуострове до 30°, в Нахчыванской АР до 39°, в горных районах до 23°, в низменных районах до 33°.

Дождливая и ветреная погода, наблюдаемая в стране, сохранится до дня 25 июля.

С 26-27 июля в большинстве районов будет преимущественно без осадков, но в некоторых горных районах в дневные часы возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.