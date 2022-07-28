ФК "Габала" завершил борьбу в Лиге конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Завершился матч между азербайджанским футбольным клубом «Габала» и венгерским клубом «Фехервар», проходивший в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Trend, встреча, проходившая на Габалинском городском стадионе, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Габалы" отличились Ровлан Мурадов (34-я минута) и Фелипе Сантос (73-я минута). В составе "Фехервара" гол забил Буду Зивзивадзе.

Несмотря на это, поскольку «Фехервар» в первом матче в Венгрии выиграл со счетом 4:1, клуб «Галаба» выбыл из борьбы в Лиге конференций УЕФА.