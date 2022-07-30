БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 994 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 340, вторую - 164, три и более - 1 241, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 816 323. Первую дозу вакцины получили 5 366 563, вторую - 4 857 770, три и более - 3 337 654, бустерную дозу после положительного результата теста - 254 336 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)