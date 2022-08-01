В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения

БАКУ /Trend/ - С 1 августа начался прием студентов в профессиональные учебные заведения на 2022/2023 учебный год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Граждане, желающие получить профессиональное образование, должны пройти регистрацию на платформе portal.edu.az и отправить заявление через сервис «Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования» в период с 1 по 12 августа.

В 2022/2023 учебном году прием будет осуществляться в 66 профессиональных учебных заведениях на 23 340 мест (по 127 специальностям). Заявления принимаются до 18:00 12 августа.

Информация об итогах приема будет размещена в разделе «Личный кабинет» и разослана при помощи СМС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)