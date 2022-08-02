...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Назван порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны с измененной группой инвалидности

Общество Материалы 2 августа 2022 14:18 (UTC +04:00)
Назван порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны с измененной группой инвалидности

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародован порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, которым было назначено несколько групп инвалидности или группа инвалидности которых впоследствии была изменена.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель Государственного фонда социальной защиты минтруда и соцзащиты Азербайджана Гималай Мамишов.

По его словам, единовременная выплата этим гражданам будет предоставлена по высшей степени назначенной инвалидности.

Отметим, что в Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости