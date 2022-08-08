В Азербайджане в день Ашура проходит акция по сдаче донорской крови

БАКУ /Trend/ - В связи с днем Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови.

Как сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), в нынешнем году донорскую кровь можно сдать по следующим адресам:

По городу Баку:

Хазарский район, святилище Мирмовсум Ага

Церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район

Мечеть "Шах Аббас", Низаминский район

Мечеть Бибиэйбат, Сабаильский район

Мечеть Гарачухур, Сураханский район

Мечеть Тезепир, Ясамальский район.

Отделения Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

Акция по сдаче донорской крови в целом пройдет в шести мечетях и святилищах, а также в восьми медицинских учреждениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)