Еще один азербайджанский борец вышел в финал V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев вышел в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, со счётом 4:0 он обыграл узбекского спортсмена Умида Джалалова.

Отметим, что также в финал вышли азербайджанские борцы Абубакр Абакаров и Туран Байрамов.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.