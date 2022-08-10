...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Еще один азербайджанский борец вышел в финал V Игр исламской солидарности

Общество Материалы 10 августа 2022 15:44 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский борец вышел в финал V Игр исламской солидарности

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев вышел в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, со счётом 4:0 он обыграл узбекского спортсмена Умида Джалалова.

Отметим, что также в финал вышли азербайджанские борцы Абубакр Абакаров и Туран Байрамов.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости