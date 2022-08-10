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Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 10 августа 2022 19:32 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мария Стадник на соревнованиях по вольной борьбе завоевала золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Мария Стадник со счетом 10:0 обыграла узбекскую спортсменку Жасмину Иммамееву.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов два «золота», одно «серебро» и три «бронзы».

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
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