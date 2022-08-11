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Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 11 августа 2022 13:27 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская тяжелоатлетка Назиля Исмаилова завоевала бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, она была удостоена бронзовой медали по сумме двух упражнений.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов по пять золотых и серебряных медалей и три «бронзы».

Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
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