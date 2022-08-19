V Игры исламской солидарности - хорошее начало олимпийского сезона для азербайджанских спортсменов - Фарид Гайыбов (Эксклюзив) (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - V Игры исламской солидарности - хорошее начало олимпийского сезона.

Об этом сказал в интервью Trend министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

Фарид Гайыбов отметил, что азербайджанский спорт будет развиваться.

По его словам, в стране подрастают талантливые спортсмены, однако наблюдается нехватка тренерских кадров, что связано с отсутствием соответствующей школы.

"Каждые три месяца с федерациями проводятся совещания, обсуждаются повестки дня. Также изучается европейский опыт. Я очень доволен тем, как работают наши федерации, их менеджментом. Думаю, что немножко терпения и у нас будет все еще лучше», - сказал министр.

Фарид Гайыбов подчеркнул, что за период пандемии азербайджанские спортсмены смогли еще лучше подготовиться к V Играм исламской солидарности.

"Также произошло много изменений, в том числе смена руководства в федерациях, состава спортсменов. Тщательные усилия по подготовке позволили нам принять участие в соревнования по 22 видам спорта в Исламиаде, и это свидетельство того, что в нашей стране спорт развивается", - отметил Гайыбов.

По его словам, что Азербайджан не побоялся привезти сюда менее опытных спортсменов, на медали которых не обязательно рассчитывали, и дал возможность принять участие в такого рода больших соревнованиях.

"Я очень доволен также теми спортсменами, которые не смогли пройти квалификацию и попасть в финал. Я доволен потому, что они боролись, мы знаем их уровень на сегодняшний день. Тут все спортсмены поддерживают друг друга, здесь очень хорошая атмосфера, каждый день встречаем победителей и медалистов», - сказал министр.

Он отметил, что в Доме азербайджанских спортсменов отмечаются и их дни рождения.

«Все спортсмены собираются и поддерживают друг друга. Хочу выразить благодарность и нашим волонтерам, которые прилетели вместе с нами сюда. Они оказывают большую поддержку нашим спортсменам, и можно сказать, что они самые лучшие наши болельщики. Очень хорошее настроение в команде, и я считаю, что это хорошее начало олимпийского сезона, так как до Олимпийских игр осталось совсем мало времени. Мы хотим правильно развиваться и смотрим на все оптимистично. Подготовка спортсменов к VI Играм исламской солидарности будет продолжена в еще более лучших условиях», - подчеркнул министр.